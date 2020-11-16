Актер «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что не чувствует своей вины в том, что его старшая дочь Варвара оказалась объектом травли школе, пишет «Бульвар Гордона» 16 ноября

«Я не чувствую себя виноватым. Думаю, ребенок просто рассказал о том, что есть какая-то зависть. Понятное дело, что называют клоуном, все такое — ну это ж… Клоун — есть клоун», — заявил шоумен.

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История началась с того, что в начале ноября дочь комика рассказала в интервью, как в школе подвергается нападкам из-за того, что дети считают ее отца клоуном. На жалобу 12-летней девочки отреагировала волонтер из Киева Наталья Юсупова, заявив, что Кошевой своим поведением «унижает Украину и украинцев».

Варвара Кошевая — старшая дочь актера «Студии Квартал 95» Евгения Кошевого и дизайнера одежды Ксении Кошевой. Девочка неоднократно появлялась на ТВ в разных развлекательных программах.

Евгений Кошевой — украинский юморист, пародист, один из актеров «Студии Квартал 95».