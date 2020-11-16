В начале ролика шаурмист просит буйных посетителей отойти от ларька. Затем он вышел из палатки и начал размахивать мачете.
Вскоре к перепалке присоединился «решала», поддержавший шаурмиста. Оказавшаяся рядом женщина заявила, что он ударил ее по ноге. Защитить ее вызвались начавшие конфликт молодые люди из движения New Justice.
Затем приехали правоохранители и забрали всех скандалистов в местное отделение полиции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывался о своей любви к восточному фастфуду и однажды заявил, что для него Киев — это «запах цветущих лип и шаурмы возле метро».