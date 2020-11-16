На киевской Троещине перебранка между работником ларька с шаурмой и покупателем переросла в конфликт с угрозой применения мачете. Об этом говорится в сообщении в группе «Киев оперативный» в Facebook от 15 ноября

В начале ролика шаурмист просит буйных посетителей отойти от ларька. Затем он вышел из палатки и начал размахивать мачете.

Власти Киева начали зачистку города от шаурма-мобилей © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Затем приехали правоохранители и забрали всех скандалистов в местное отделение полиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывался о своей любви к восточному фастфуду и однажды заявил, что для него Киев — это «запах цветущих лип и шаурмы возле метро».