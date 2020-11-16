Актер российских сериалов, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины в Донбассе Анатолий Пашинин вступил в брак с уроженкой Украины, пишет УНИАН 16 ноября

Подполковник ВСУ рассказал о беспрецедентной операции в Донецке, которую «слил» Зеленский © Facebook, Операція об'єднаних сил Леся Задесенец. По информации СМИ, пара встречалась несколько лет.

«Радость и Гордость переполняют меня! Моя Божественная Леся, оказав мне высокую честь, приняла моё предложение руки и сердца и стала моей супругой! Еще раз семьсот написал бы моя!!! Украина, за щедрую награду, благодарствуй!» — прокомментировал Пашинин свою свадьбу.

Анатолий Пашинин воевал в Донбассе в составе 8-го батальона Украинской добровольческой армии в 2017 году. В настоящее время актер продолжает сниматься в кино, только теперь это фильмы исключительно украинского производства.