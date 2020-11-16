Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что Киев мог бы рассмотреть возможность открытия на полуострове своего дипломатического представительства. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости 16 ноября

«Для Киева, уверен, весьма актуально было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого — большая активность общения граждан Украины с российским Крымом. Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи», — отметил он.

Мурадов добавил, что, по его мнению, сейчас Украина не готова к такому шагу. Как он подчеркнул, для этого Киеву надо «прийти в себя, расстаться с бандеровским нацизмом и отказаться от территориальных притязаний на российскую территорию».

Крым.Отечество.Навсегда: российское ядерное оружие появится в Крыму? © Скриншот из видео Украина.ру

Однако мировое сообщество отказывается признавать итоги голосования, хотя иностранные наблюдатели, работавшие тогда на избирательных участках, подтвердили отсутствие нарушений. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

При этом Украина продолжает претендовать на полуостров, устраивать скандалы из-за карт с Крымом в составе России и перекрывать доступ воды в регион.