«Для Киева, уверен, весьма актуально было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого — большая активность общения граждан Украины с российским Крымом. Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи», — отметил он.
Мурадов добавил, что, по его мнению, сейчас Украина не готова к такому шагу. Как он подчеркнул, для этого Киеву надо «прийти в себя, расстаться с бандеровским нацизмом и отказаться от территориальных притязаний на российскую территорию».
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Решение о воссоединении с Россией поддержали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
Однако мировое сообщество отказывается признавать итоги голосования, хотя иностранные наблюдатели, работавшие тогда на избирательных участках, подтвердили отсутствие нарушений. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Украина продолжает претендовать на полуостров, устраивать скандалы из-за карт с Крымом в составе России и перекрывать доступ воды в регион.