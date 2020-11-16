«Без чего не обходится ваше идеальное утро? Только не нужно писать "кофе", давайте будем оригинальнее», — написала блогер.
К такому совершенно невинному вопросу модель прикрепила фото, на котором она читает газету в очень откровенном боди. Внимательные подписчики, посмотрев на снимок, поняли, что их обманывают.
«Советую внимательней редактировать фото, а то у вас мебель и стена поплыли вместе с талией вправо…», «Зачем тогда вставлять имплантат и продолжать увеличивать попу? Можно было сэкономить и пользоваться фотошопом дальше», — возмутились пользователи.
Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. В том числе девушка может похвастаться очень узкой талией, об объеме которой ее постоянно спрашивают, но блогер старательно уходит от ответа.