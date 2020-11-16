Украинская модель и блогер Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свою осиную талию, которой она добилась благодаря множеству операций и манипуляций с телом. Пост модель опубликовала в Instagram 15 ноября

«Без чего не обходится ваше идеальное утро? Только не нужно писать "кофе", давайте будем оригинальнее», — написала блогер.

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«Советую внимательней редактировать фото, а то у вас мебель и стена поплыли вместе с талией вправо…», «Зачем тогда вставлять имплантат и продолжать увеличивать попу? Можно было сэкономить и пользоваться фотошопом дальше», — возмутились пользователи.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. В том числе девушка может похвастаться очень узкой талией, об объеме которой ее постоянно спрашивают, но блогер старательно уходит от ответа.