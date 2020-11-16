Министр здравоохранения Украины Максим Степанов решил защититься от COVID-19 с помощью красной нити-амулета. Такое предположение сделали подписчики группы «Довколоботаніка» в Facebook 15 ноября

Лечил Киркорова и Данилко: украинский целитель ничего не смог противопоставить коронавирусу © necr0l0g.livejournal.com

«Издавна известно, что красная ниточка на запястье является сильнейшим оберегом, защищающим от коронавируса и приносящим удачу. Чтобы заказать, пишите на официальный Telegram-канал Минздрава», — иронизируют авторы публикации.

Однако не все украинцы согласились с такой версией, отдельные подписчики предложили своим землякам повнимательнее присмотреться к Степанову.

«Красная ниточка на правой руке — это не от коронавируса. От коронавируса была бы на левой. А на правой — это для карьерного роста и финансовых успехов. Как видите, пока работает», — написал один из пользователей.

В субботу, 14 ноября, Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19. В связи с этим министр самоизолировался и работает из дома.

А всего на Украине уже свыше 545 тысяч случаев COVID-19, из них почти 10 тысяч было выявлено за последние сутки, и примерно столько же человек уже умерли от коронавируса и его осложнений.

Число заболевших в стране только растет, поэтому власти приняли решение ввести на территории Украины так называемый карантин выходного дня. В это время работать должны только жизненно важные организации: больницы, магазины, банки.