За прошедший субботу и воскресенье 14-15 ноября, после объявления на Украине карантина выходного дня, за нарушения были закрыты 2,4 тысячи объектов – среди них 1,5 тысячи магазинов, десятки спортзалов и ночных клубов. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила пресс-служба МВД Украины

«Больше всего нарушений было в тех регионах, где местная власть отказалась соблюдать карантин выходного дня, — Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Кроме того, много нарушителей выявили в Киеве и Киевской области», — рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Саботаж и ухищрения: как прошел первый карантин выходного дня в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По факту нарушений правоохранители составили почти 2 тысячи административных и 9 уголовных дел.

Карантин выходного дня был введен на Украине на прошлой неделе: в субботу и воскресенье закрываются все развлекательные заведения и торговые центры, рестораны и кафе работают только навынос.