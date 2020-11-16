«Больше всего нарушений было в тех регионах, где местная власть отказалась соблюдать карантин выходного дня, — Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Кроме того, много нарушителей выявили в Киеве и Киевской области», — рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Отмечается, что за субботу-воскресенье в общей сложности было закрыто более 2400 объектов. Среди них более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.
По факту нарушений правоохранители составили почти 2 тысячи административных и 9 уголовных дел.
Карантин выходного дня был введен на Украине на прошлой неделе: в субботу и воскресенье закрываются все развлекательные заведения и торговые центры, рестораны и кафе работают только навынос.