В Конотопе Сумской области появится памятник Степану Бандере. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщило издание «Ратуша» 15 ноября

Депутаты Ивано-Франковского горсовета и члены ВО «Свобода» с 9 по 19 января 2020 года колядовали на памятник Бандере в Конотопе, который должен стать самым восточным памятником главе ОУН на Украине. Не Бандера: в Польше поставили памятник убивавшему евреев украинцу © kiev-foto.info

«Мы наколядовали достаточно денег, чтобы его установить. Обещание будет выполнено», — заявил Марцинкив.

В феврале этого года он обещал установить памятник ко Дню Независимости Украины.

Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия признаны в России экстремистскими формированиями, их деятельность запрещена на территории РФ. Во время Второй мировой войны они воевали против советских войск и сотрудничали с Гитлером.

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — властями Украины вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно принятому Верховной Радой закону о чествовании бойцов ОУН и УПА, все лица, которые вели борьбу против коммунистического режима в 1917-1991 годах, признаны борцами за свободу и независимость Украины.