«Я бы хотел попросить у вас разрешения приезжать к вам в ковидные отделения ваших больниц и прошу разрешения доступа в "красную зону", я хочу быть полезен морально. Это не акция, это не попытка пропиариться, я отключаю все комменты, я просто хочу быть рядом с вами, хочу помочь», — сказал Меладзе.
Певец уточнил, что пока речь идет именно о моральной поддержке больных, но впоследствии она может перерасти и в материальную.
За день до этого Валерий Меладзе заявил, что артисты бойкотируют съемки новогодних передач в знак протеста против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, потому что звезды и их коллективы уже более полугода сидят без работы и заработка.