Певец Валерий Меладзе записал видеообращение к врачам Москвы и Московской области, в котором он попросил медиков пустить его в больницы, работающие с коронавирусными больными, чтобы «помочь морально». Ролик артист выложил в сети Instagram 16 ноября

«Нас к вам приговорили»: Прилепин ответил Меладзе © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Певец уточнил, что пока речь идет именно о моральной поддержке больных, но впоследствии она может перерасти и в материальную.

За день до этого Валерий Меладзе заявил, что артисты бойкотируют съемки новогодних передач в знак протеста против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, потому что звезды и их коллективы уже более полугода сидят без работы и заработка.