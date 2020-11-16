Раввины из Иерусалима, Брюсселя, Дубая, Парижа и Киева помолились за здоровье президента Украины Владимира Зеленского, заразившегося коронавирусом. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщило издание znaj.ua

Раввины записали видеообращения, в которых помолились за здоровье Зеленского. Главный раввин святых мест Шмуэль Рабинович произнес молитву за выздоровление главы государства у Стены Плача в Иерусалиме.

Также поддержку в молитве выразили главный раввин Израиля Ицхак Йосеф и киевский раввин Моше Реувен Асман.

Зеленский, Порошенко, Тимошенко... Коронавирус атакует украинских политиков © REUTERS, Gleb Garanich Исраэль Миллер, в Дубае — президент еврейской общины Соли Вольф, раввин Леви Духман и основатель общины, бизнесмен Наум Коэн.

Раввин Моше Себбаг из Парижа не смог записать видеообращение из синагоги из-за коронавирусных ограничений, но это не помешало ему пожелать Зеленскому выздоровления на фоне фотографий религиозного сооружения.

О болезни Зеленского стало известно в начале недели. Положительный тест на вирус получил также глава офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также несколько министров.

В настоящее время глава государства проходит лечение в больнице, заболевание протекает в легкой форме.