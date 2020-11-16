Раввины записали видеообращения, в которых помолились за здоровье Зеленского. Главный раввин святых мест Шмуэль Рабинович произнес молитву за выздоровление главы государства у Стены Плача в Иерусалиме.
Также поддержку в молитве выразили главный раввин Израиля Ицхак Йосеф и киевский раввин Моше Реувен Асман.
В Брюсселе молитву прочел главный кантор Исраэль Миллер, в Дубае — президент еврейской общины Соли Вольф, раввин Леви Духман и основатель общины, бизнесмен Наум Коэн.
Раввин Моше Себбаг из Парижа не смог записать видеообращение из синагоги из-за коронавирусных ограничений, но это не помешало ему пожелать Зеленскому выздоровления на фоне фотографий религиозного сооружения.
О болезни Зеленского стало известно в начале недели. Положительный тест на вирус получил также глава офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также несколько министров.
В настоящее время глава государства проходит лечение в больнице, заболевание протекает в легкой форме.