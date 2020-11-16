В субботу и воскресенье 14 и 15 ноября украинские заведения общепита не досчитались 27% выручки из-за того, что их работа была ограничена так называемым карантином выходного дня, пишет 16 ноября Telegram-канал «Шептун»

На прошлой неделе правительством Украины был введен карантин выходного дня. В субботу и воскресенье были закрыты все развлекательные заведения, торговые центры, клубы, отменены массовые мероприятия. Саботаж и ухищрения: как прошел первый карантин выходного дня в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Рестораны и кафе работали только навынос. Таким образом, их владельцы потеряли 27% выручки, а за неделю оборот заведений упал на 10%.

Решение о карантине выходного дня вызвало критику со стороны представителей малого бизнеса, многие из них спрогнозировали, что будут в таких условиях вынуждены закрыться, из-за чего множество людей потеряет работу. В некоторых крупных городах, таких как Одесса, Львов, Тернополь и других, отказались вводить ограничения.

Известно, что в Верховной Раде уже зарегистрировано постановление, которым Кабмину будет рекомендовано отменить карантин на выходных. Рассмотрение документа должно состояться в ближайшие дни.