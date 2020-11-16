На прошлой неделе правительством Украины был введен карантин выходного дня. В субботу и воскресенье были закрыты все развлекательные заведения, торговые центры, клубы, отменены массовые мероприятия.
Рестораны и кафе работали только навынос. Таким образом, их владельцы потеряли 27% выручки, а за неделю оборот заведений упал на 10%.
Решение о карантине выходного дня вызвало критику со стороны представителей малого бизнеса, многие из них спрогнозировали, что будут в таких условиях вынуждены закрыться, из-за чего множество людей потеряет работу. В некоторых крупных городах, таких как Одесса, Львов, Тернополь и других, отказались вводить ограничения.
Известно, что в Верховной Раде уже зарегистрировано постановление, которым Кабмину будет рекомендовано отменить карантин на выходных. Рассмотрение документа должно состояться в ближайшие дни.