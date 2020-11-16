«Как вам такая ведущая? Что будем вести: погоду/ новости/ скандалы–интриги–расследования?» — спросила поклонников певица.
«Телемагазин? Сковородки будешь толкать?», «Поле чудес», «С таким милым взглядом смело "криминальные сводки" можно вести!», «Секс по телефону», — предположили подписчики.
В качестве места, где сделана публикация, певица указала канал ICTV, но больше никаких подробностей не раскрыла. СМИ предположили, что артистка просто сделала тематическую фотосессию или поучаствовала в проекте канала по смене образов.