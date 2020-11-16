Солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская 15 ноября выложила в Instagram снимок, где она находится в телевизионной студии, и спросила подписчиков, какую программу ей предстоит вести

«Как вам такая ведущая? Что будем вести: погоду/ новости/ скандалы–интриги–расследования?» — спросила поклонников певица. «По фото можно заметить, как падала гривна»: Каминская показала архивные снимки ню «НеАнгелов» © неАнгелы/Инстаграм

«Телемагазин? Сковородки будешь толкать?», «Поле чудес», «С таким милым взглядом смело "криминальные сводки" можно вести!», «Секс по телефону», — предположили подписчики.

В качестве места, где сделана публикация, певица указала канал ICTV, но больше никаких подробностей не раскрыла. СМИ предположили, что артистка просто сделала тематическую фотосессию или поучаствовала в проекте канала по смене образов.