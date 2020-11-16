«Моя девочка, моя Бузяндра! Сегодня твой прокат стал лучшим за всё твоё участие в проекте. Грация, пластичность, женственность, мастерство… Я не просто удивлён, а возмущён — как этот номер мог попасть в номинацию. У меня нет слов — как могли появится такие низкие оценки?», — написал певец.
Он призвал своих поклонников поддержать Ольгу Бузову на ледовом шоу, а сам заявил, что поставил бы ей 6.0. Виновница поста тут же отреагировала на высказывание коллеги.
«Мой Король, спасибо», — ответила Бузова.
Буквально за несколько дней до этого бывшая супруга Киркорова певица Алла Пугачева призвала телеканалы не пускать Бузову на новогодние огоньки, мотивируя это тем, что бывшая участница «Дома-2» портит моральный облик таких шоу.
По одной из версий СМИ настоящая причина раздора кроется в дружбе Бузовой с Киркоровым, которая очень раздражает примадонну.