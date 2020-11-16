На встрече с представителями СМИ 13 ноября Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.
По словам Богдана Безпалько, Россия вправе защищать свои интересы во всех областях, в том числе и в экономической.
«Нас не устраивают отношения, при которых мы экономически содержим Белоруссию, но не наблюдаем никаких движений в нашу сторону: ни в области геополитики, ни в области военного строительства. Нам нужна интеграция. В этом случае не понадобится ни саудовская нефть, ни норвежская, ни казахстанская, ни какая-либо другая», — объяснил эксперт.
Перед Минском стоит выбор — либо интеграция, либо свободное плавание с полной ответственностью за свою независимость и суверенитет. Потому что эти понятия предполагают полную ответственность, которую нельзя перекладывать на наше руководство, на наших налогоплательщиков, наш бюджет и нашу страну в целом, считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.