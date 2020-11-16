Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в очередной раз сменила имидж. Теперь обновление коснулось не только прически, политик прибегла к услугам косметологов, а возможно, и пластических хирургов, пишет СТРАНА.ua 16 ноября

Прямо в проходе: Порошенко застукали в самолете с Тимошенко © Стрингер | Стрингер | Перейти в фотобанк

Что же касается прически, депутат уже несколько раз пыталась уйти от своего привычного всем образа «женщины с косой», сначала поменяв его на прямые волосы, забранные в пучок, а сейчас подвергла их завивке. Единственное, чему пока не изменяет Тимошенко, — это очки. Правда, форму оправы лидер партии тоже изменила.

Буквально через несколько дней, 27 ноября, Юлии Тимошенко исполнится 60 лет. В августе политик перенесла коронавирус, вернувшись к работе только в сентябре.