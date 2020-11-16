По информации СМИ, 59-летняя Тимошенко увеличила губы и сделала подтяжку лица.
Что же касается прически, депутат уже несколько раз пыталась уйти от своего привычного всем образа «женщины с косой», сначала поменяв его на прямые волосы, забранные в пучок, а сейчас подвергла их завивке. Единственное, чему пока не изменяет Тимошенко, — это очки. Правда, форму оправы лидер партии тоже изменила.
Буквально через несколько дней, 27 ноября, Юлии Тимошенко исполнится 60 лет. В августе политик перенесла коронавирус, вернувшись к работе только в сентябре.