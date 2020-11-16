Следователь Госбюро расследований (ГБР) Украины по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса. Об этом 15 ноября сообщили на Facebook-странице Адвокатской совещательной группы

Российский эксперт оценила эффективность рыбьего жира при защите от коронавируса © СС0,Pixabay

Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева. Он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной сотни по этому эпизоду, координировал большое количество участников, экспертов, работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео.