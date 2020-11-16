Певица Джамала подвела итоги первых выходных в статусе карантинных, когда в стране запрещено функционирование кафе, ресторанов, торговых центров, культурных и развлекательных заведений. Артистка рассказала, что делала в это время в Instagram 15 ноября

«Итак, первые выходные карантина: две пиццы, коробка пахлавы, семечки, орешки. Я не знаю, сколько это ещё продлится, но уже тяжело», — поделилась своей проблемой Джамала.

«Мамины котлетки, чипсы, и сгущенку прям из банки… Остановите меня», «Красное сухое», «Мне бабушка всегда говорила, что женскую красоту ничем нельзя испортить», — написали поклонники.

На Украине уже свыше 545 тысяч случаев COVID-19, из них почти 10 тысяч было выявлено за последние сутки, и примерно столько же человек уже умерло от коронавируса и его осложнений.

Число заболевших в стране только растет, поэтому власти приняли решение ввести на территории Украины так называемый карантин выходного дня. В это время работать должны только жизненно важные организации: больницы, магазины, банки.