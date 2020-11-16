Украинская певица Камалия, переболевшая коронавирусом, поделилась с подписчиками эмоциями от приятно проведенного вечера накануне ужесточения карантинных мер. Видео с праздника она опубликовала в Instagram 15 ноября

«Только избранные могут себе позволить»: Камалия рассказала о необычном исследовании после COVID-19 © Камалия/Инстаграм

«Только для "своих" вечеринки, для 7 человек? Прикольно, но печально», «Камалия, можете в ресторане продавать продукты питания и он автоматически станет "продуктовым магазином"! И всё, карантин на Ваше заведение не распространяется», — отреагировали поклонники на пост певицы.

На Украине уже свыше 545 тысяч случаев COVID-19, из них почти 10 тысяч было выявлено за последние сутки и примерно столько же человек уже умерло от коронавируса и его осложнений.

Число заболевших в стране только растет, поэтому власти приняли решение ввести на территории Украины так называемый карантин выходного дня. В это время работать должны только жизненно важные организации: больницы, магазины, банки.

Певица Камалия известна не только своей музыкальной карьерой, также она является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохамада Захура.