Лукашенко на встрече с представителями СМИ 13 ноября пообещал, что объявит детали конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в конце января — начале февраля следующего года.
«Речь ведь идет о том, что само Всебелорусское собрание не представляет собой съезд всего белорусского общества. Скорее всего, туда будут отбираться люди по принципу лояльности Лукашенко», — считает эксперт.
Не опасаясь жесткой полемики, встречных неприятных предложений, Лукашенко сможет сымитировать конституционную реформу на таком собрании, добавил Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.