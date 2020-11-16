Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложит проекты реформ, в рамках которых он может находиться у власти и в рамках которых не предполагается досрочных выборов президента или парламента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько

Дзермант рассказал, кто примет участие во Всебелорусском народном собрании © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Речь ведь идет о том, что само Всебелорусское собрание не представляет собой съезд всего белорусского общества. Скорее всего, туда будут отбираться люди по принципу лояльности Лукашенко», — считает эксперт.

Не опасаясь жесткой полемики, встречных неприятных предложений, Лукашенко сможет сымитировать конституционную реформу на таком собрании, добавил Богдан Безпалько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.