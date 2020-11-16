Украинский спортсмен Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге. Об этом сообщается на странице конкурса The World's Strongest Man в Facebook 16 ноября

24-летний украинец поднял на соревнованиях World Strongest Man в США в становой тяге 537,5 кг. Таким образом Новиков завоевал титул «Самый сильный человек планеты».

Спортсмен из Запорожья попал в список лучших боксеров всех времен © Фото: ringside24.com Том Столтман, на третьем — канадец Жан-Франсуа Карон.

The World's Strongest Man — это международный конкурс силачей, который проводится каждый год. Он организован американской компанией IMG.

Состязания в 2020 году первоначально были назначены на май, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на ноябрь.