В Молдавии со значительным перевесом победила прозападный и прорумынский политик Майя Санду. Этот результат 16 ноября в своем Facebook прокомментировал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Запад празднует победу: президентом Молдавии стала гражданка Румынии Майя Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, работающие в России молдаване не имели возможности проголосовать в достаточном количестве, так как было очень мало участков для голосования.

«Запад не зря провернул многоходовую операцию сначала с изгнанием олигарха (Владимира Плахотнюка), а потом со смещением Додона, причем у него был не только электоральный вариант, но и вариант с майданом. То есть в Молдове будет происходить постепенная зачистка всего, что могло бы изменить в будущем прозападный курс страны. Однажды взяв, Запад редко когда отдает назад», — считает политолог.

В связи с этим резко возрастает значимость Приднестровья и риски для него, хотя и туда Запад давно стремится проникнуть и имеет серьезные успехи в привязке приднестровской экономики к ЕС, добавил эксперт.

В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Граждане страны выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. ЦИК обработал 99,91% протоколов, лидирует Санду с 57,71%, Додон набрал 42,29%.