Скончавшегося в Запорожье известного «целителя и прорицателя» Виктора Громова отпел вопреки установленным в православии правилам «священник» ПЦУ Василий Калин. Об этом на днях в Telegram-канале сообщил протоиерей Запорожской епархии Геннадий Елин

Елин напомнил о ветхозаветной заповеди и отметил, что в данном случае она нарушается: «Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш».

Прямо на амвоне: «архиепископа» ПЦУ поймали в храме на горячем — видео © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк числится настоятелем двух храмов Запорожской епархии ПЦУ.

Сообщалось, что Громов скончался 12 ноября от осложнений, вызванных COVID-19. К нему как «целителю» обращался целый ряд знаменитостей, в том числе Филипп Киркоров, Андрей Данилко, Виталий Кличко.

Ранее в сети появилось видео, на котором «целитель» Гагик Авакян «благословлял» главу ПЦУ Филарета.