Елин напомнил о ветхозаветной заповеди и отметил, что в данном случае она нарушается: «Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш».
Василий Калин числится настоятелем двух храмов Запорожской епархии ПЦУ.
Сообщалось, что Громов скончался 12 ноября от осложнений, вызванных COVID-19. К нему как «целителю» обращался целый ряд знаменитостей, в том числе Филипп Киркоров, Андрей Данилко, Виталий Кличко.
Ранее в сети появилось видео, на котором «целитель» Гагик Авакян «благословлял» главу ПЦУ Филарета.