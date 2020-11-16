Глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits, владелец бренда «Хортица» Евгений Черняк заказал ужин президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил на днях на своей странице в Facebook

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