«Заказал 10 ужинов с доставкой. В любимых ресторанах: NAM Modern Vietnamese, «Чайхона», Mushlya Bar. Bull.Butcher and Wine (Запорожье), «Вино Кучино». Попросил добавить в заказ бутылку украинского вина: «Вина Гулиевых», «Колонист», «Парралель 46», «Бейкушем». Они все мне конкуренты, но разберемся с ними на полке после адаптивного карантина. Пока максимально друг другу помогаем. Поддержите местных производителей и рестораторов. Им сейчас очень непросто», — написал Черняк.
Он также отметил лиц, которым сделал доставку.
«Встречайте доставку Raket Алексей Кравчун, Andriy Fedoriv, Владимир Зеленский, Aleksandr Konotopskyi, Viktoriya Tigipko, Наталья Шмигельская, Марина Авдеева, Александр Соколовский, Владислав Чечеткин, Igor Mazepa», — подчеркнул бизнесмен.