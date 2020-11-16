В публикации артист собрал много общих снимков с Лолитой, в том числе в видео попал момент поцелуя звезд, сделанный на одном из концертом много лет назад.
«Лола! Ты — удивительная и неотразимая! Роскошная и провокационная! Манкая и непредсказуемая! Пусть рядом всегда будут те, кто тебя любит и ценит, и пусть все пожелания, которые ты получишь в этот день, будут услышаны судьбой и вернутся к тебе счастьем!», — написал Киркоров.
Поздравили Лолиту с днем рождения и другие звезды. В частности, пост Милявской посвятила украинская певица Оля Полякова, а исполнительница Наташа Королева пожелала всего хорошего подруге в сториз в сети Instagram.