Звезды шоу-бизнеса продолжают поздравлять с днем рождения певицу Лолиту Милявскую, которой 14 ноября исполнилось 57 лет. Теплые пожелания ей адресовал и поп-исполнитель Филипп Киркоров. Соответствующий пост он написал у себя в Instagram 15 ноября

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«Лола! Ты — удивительная и неотразимая! Роскошная и провокационная! Манкая и непредсказуемая! Пусть рядом всегда будут те, кто тебя любит и ценит, и пусть все пожелания, которые ты получишь в этот день, будут услышаны судьбой и вернутся к тебе счастьем!», — написал Киркоров.

Поздравили Лолиту с днем рождения и другие звезды. В частности, пост Милявской посвятила украинская певица Оля Полякова, а исполнительница Наташа Королева пожелала всего хорошего подруге в сториз в сети Instagram.