Таким образом владельцы одной из торговых точек на запорожском рынке с юмором напомнили посетителям о необходимости соблюдать противоэпидемические меры. К скелету прикрепили маски для продажи и коробку для сбора штрафов с тех, кто пришел без них.
Кроме того, на входе разместили предупреждение, что вход на территорию рынка возможен только в маске, и емкость с антисептиком.
Ранее Кабмин Украины ввел в стране карантин выходного дня с запретом на работу ТРЦ, магазинов, предприятий общепита.
При этом глава управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что карантин выходного дня не остановит работу объектов хозяйствования на открытом воздухе. Соответственно, продовольственные и вещественные рынки смогли продолжить работу.