Во время карантина выходного дня на вещевом рынке в Запорожье посетителей без средств защиты поджидал скелет. Об этом сообщает 16 ноября РИА-Мелитополь

Таким образом владельцы одной из торговых точек на запорожском рынке с юмором напомнили посетителям о необходимости соблюдать противоэпидемические меры. К скелету прикрепили маски для продажи и коробку для сбора штрафов с тех, кто пришел без них.

Саботаж и ухищрения: как прошел первый карантин выходного дня в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Кабмин Украины ввел в стране карантин выходного дня с запретом на работу ТРЦ, магазинов, предприятий общепита.

При этом глава управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что карантин выходного дня не остановит работу объектов хозяйствования на открытом воздухе. Соответственно, продовольственные и вещественные рынки смогли продолжить работу.