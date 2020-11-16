Что будет происходить с Крымом, согласно звездным пророчествам, а также со странами Средней Азии, рассказал астролог Влад Росс в комментарии «Главреду» 16 ноября

Астролог сообщил, грозят ли сейчас Украине перемены © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

«Крым "уплыл" от нас навсегда. Только в итоге останется он не с Россией, а с Турцией. И все то, что происходит сейчас — это начало реализации этого прогноза. Речь идет о создании Крымской платформы, что инициировал Зеленский, а также о готовности подключиться к работе этой переговорной площадки влиятельных государств, в том числе и Турции», — заявил астролог.

Кроме того, Росс сообщил о существовании древнего пророчества о «войне креста и полумесяца» в Крыму. По его словам, Турция будет активно вести экспансию в регионе, «не ограничится ни Крымом, ни Азербайджаном — она захватит и Туркменистан, и Узбекистан, и другие страны».

Ранее, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании формата «Крымская платформа», направленного на «возвращение» полуострова в состав Украины. Инициативу он обсудил, в частности, с представителями ЕС и Турции.