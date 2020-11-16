Водитель киевской маршрутки вытолкал пенсионера из салона, потому что тот не заплатил за проезд. Соответствующее видео опубликовали на днях в Facebook-группе «Киев оперативный»

В центре Одессы водитель избил двух патрульных © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Водитель маршрутки объяснил свое поведение тем, что пенсионер не имел с собой денег на проезд и пенсионное удостоверение. Водитель хватал пассажира за одежду и пытался вытолкнуть из салона. Но пожилой мужчина упорно отстаивал свою позицию, он пригрозил водителю неприятностями.

При этом ни один из участников конфликта не был в защитной маске. У водителя она была приспущена на подбородок.

Другие пассажиры заняли нейтральную позицию: они не вмешивались в инцидент и просто наблюдали.

«Люди звереют… как бы там ни было, но так нельзя! Уверена, что будь это мордоворот, водила бы и не пикнул», «Цирк какой-то! Неужели ни у одного сидящего не нашлось ни грамма смелости, чтобы заступиться за деда и оплатить ему проезд?!» — написали пользователи в комментариях.