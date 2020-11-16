«Сегодня в 227-й маршрутке водитель вытащил пожилого мужчину на улицу, потому что тот не оплатил проезд. Клевый транспорт, а главное — прям все правила пассажирских перевозок выполняет», — говорится в посте.
Водитель маршрутки объяснил свое поведение тем, что пенсионер не имел с собой денег на проезд и пенсионное удостоверение. Водитель хватал пассажира за одежду и пытался вытолкнуть из салона. Но пожилой мужчина упорно отстаивал свою позицию, он пригрозил водителю неприятностями.
При этом ни один из участников конфликта не был в защитной маске. У водителя она была приспущена на подбородок.
Другие пассажиры заняли нейтральную позицию: они не вмешивались в инцидент и просто наблюдали.
«Люди звереют… как бы там ни было, но так нельзя! Уверена, что будь это мордоворот, водила бы и не пикнул», «Цирк какой-то! Неужели ни у одного сидящего не нашлось ни грамма смелости, чтобы заступиться за деда и оплатить ему проезд?!» — написали пользователи в комментариях.