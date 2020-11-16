Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Он обратился с поздравлением в Twitter 16 ноября

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдавией для европейского будущего наших народов», — написал украинский президент.

Порошенко поздравил с победой назвавшую его преступником Санду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Майя Санду.

Санду набрала 57,71% голосов, а баллотировавшийся на второй срок Игорь Додон - 42,29%. Президент в Молдавии избирается на 4 года.