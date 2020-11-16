«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдавией для европейского будущего наших народов», — написал украинский президент.
15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По информации ЦИК Молдавии, по результатам обработки 99,91% протоколов, победу одержала экс-премьер-министр страны, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду.
Санду набрала 57,71% голосов, а баллотировавшийся на второй срок Игорь Додон - 42,29%. Президент в Молдавии избирается на 4 года.