Писатель Захар Прилепин отреагировал на громкое высказывание певца Валерия Меладзе, заявившего, что поп-исполнители не будут участвовать в новогодних программах в знак протеста против карантинных мер, повлекших безработицу среди звезд. Прилепин ответил у себя в Telegram 16 ноября

Писатель пофантазировал, как бы выглядел новогодний огонек, если бы Меладзе, Филипп Киркоров, Николай Басков и остальные постоянные участники новогодних программ отказались от съемок.

Скандальный призыв Меладзе про новогодние передачи взволновал звезд © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Хаски, Юлии Чичериной, Сергея Галанина и других не менее интересных музыкантов. «Славный был бы огонек», — подытожил писатель.

Он напомнил, что Меладзе почти сразу отказался от своих слов, заявив, что зрителям без поп-исполнителей никуда.

«Действительно, как без вас. Никуда от вас не спрячешься. Никогда. Нас к вам приговорили. Без права на обжалование. Но когда мы возьмем власть, вас всех переведут в донецкую филармонию, будете там детей учить. Польза-то должна от вас быть хоть какая-то», — написал Прилепин.

Ранее певец Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу, чтобы привлечь внимание к безработице в отрасли, поскольку все «артисты, музыканты, промоутеры, техники и так далее» уже восемь месяцев без работы.