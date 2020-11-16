Экс-президент Украины Петр Порошенко поздравил Майу Санду с победой на президентских выборах еще до объявления официальных результатов. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в воскресенье, 15 ноября

«Крайне важна победа проевропейского кандидата дружественной страны и лидера партнерской нам партии в политической семье Европейской народной партии! "Русский мир и популизм получили заслуженный ответ с указателем на выход". Как и подтверждение того, что всегда побеждают государственнические силы, европейский выбор и твердая европейская солидарность! Так держать!», — написал Порошенко.

День Победы, Приднестровье и русский язык: какое будущее обещают кандидаты в президенты Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Майя Санду обвинила украинскую власть во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с беглым молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком, который является фигурантом трех уголовных дел в России и одного — в Молдавии.

Она также выразила надежду, что украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским будет содействовать ликвидации коррупции и преступных схем.

В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Граждане страны выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. ЦИК обработал 99,91% протоколов, лидирует Санду с 57,71%, Додон набрал 42,29%.