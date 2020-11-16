Певец Валерий Меладзе заявил, что артисты не будут участвовать в съемках новогодних передач в знак протеста против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Согласились с артистом не все его коллеги, сообщает РИА Новости 16 ноября

«Мы же не звери». Меладзе объяснил, почему призвал коллег бойкотировать новогодние шоу © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Алексея Чумакова, предложение Меладзе бойкотировать новогодние эфиры, чтобы обратить внимание на безработицу культурной отрасли, не возымеет никакого эффекта, а каналы найдут более сговорчивых звезд.

Участник группы «Иванушки Int» Андрей Григорьев-Апполонов сказал, что участие в новогоднем огоньке необходимо самим артистам, чтобы «чисто вспомнили, что ты есть». Певец заметил, что его коллектив уже снялся в одной из подобных программ и не планирует отказываться от аналогичных предложений в будущем.

Певец Юрий Лоза также прокомментировал заявление Меладзе. По словам музыканта, он уже 15 лет пытается пробиться на новогоднюю передачу, но его не пускают, потому что участвует в праздничных эфирах узкая компания звезд. Поэтому, уверен Лоза, найдется много желающих Меладзе заменить.

Ранее певец Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу, чтобы привлечь внимание к безработице в отрасли, поскольку все «артисты, музыканты, промоутеры, техники и так далее» уже восемь месяцев без работы.