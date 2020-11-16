Приемный сын скончавшегося актера Армена Джигарханяна Степан рассказал о страшном совпадении в день смерти отчима. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщило издание «Собеседник»

«Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел из жизни 14 ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение. Никакого трагического предчувствия у меня не было. Хотя спал накануне плохо. Но поздравляя отца с юбилеем, я его просил дождаться меня в бодром здравии. А видите, как оно все вышло…», — рассказал Степан.

«Самый снимаемый актер». Армен Джигарханян ушел из жизни © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. О причине смерти не сообщается.