«Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел из жизни 14 ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение. Никакого трагического предчувствия у меня не было. Хотя спал накануне плохо. Но поздравляя отца с юбилеем, я его просил дождаться меня в бодром здравии. А видите, как оно все вышло…», — рассказал Степан.
Он отметил, что сделает все возможное, чтобы приехать в Россию, однако из-за проблем с авиасообщением на фоне пандемии коронавируса, может просто не успеть на похороны отчима.
Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. О причине смерти не сообщается.