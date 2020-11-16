Два экзитпола на избирательных участках в Одессе не дали однозначного ответа на вопрос, кто стал мэром города по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура голосования

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Геннадий Труханов с 55,1% голосов, а представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик занял второе место с 42,8%. В то же время экзитпол, который провели по заказу местного «7-го канала», показал, что Скорика поддержали 50,4% избирателей, а Труханова — 46,2%.

Труханов баллотировался от партии «Доверяй делам», основателем которой и является. Он был избран мэром Одессы в 2014 году на внеочередных выборах. Бывший член Партии регионов, созданной при участии экс-президента Украины Виктора Януковича, дважды выигрывал местные выборы с большим отрывом: в 2014 году — у бывшего мэра Эдуарда Гурвица, в 2015-м — у Саши Боровика, который был соратником Михаила Саакашвили, возглавлявшего Одесскую облгосадминистрацию.

За эти годы Труханов несколько раз попадал в громкие скандалы, стал фигурантом уголовных дел о коррупции и даже побывал под арестом. Самыми громкими при этом стали два скандала, касающиеся покупки завода «Краян» по завышенной цене и захвата аэродрома Одесса — Школьный, который принадлежит Минобороны. Период руководства Труханова городом сопровождался чередой жестоких нападений на местных активистов, которые выступали против действий власти.

Скорик с ноября 2013 года по 3 марта 2014-го был губернатором Одесской области.

Второй тур выборов глав семи городов прошел в воскресенье в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке в Волынской области, Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой области, Каменец-Подольском в Хмельницкой области и городе Украинке Киевской области. Кроме того, в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тыс. в 16 областях повторно голосуют на выборах депутатов местных советов. Результаты должны быть установлены до 20 ноября включительно.

В ряде городов второй тур назначен также на 22 и 29 ноября.