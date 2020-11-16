По его словам, одной из задач органа является укрепление и формирование сильной в политическом отношении Европы.
«Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений. Это влечет за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения», — сказал лидер Франции.
Он также отметил необходимость переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.
Ранее Макрон заявил о необходимости реформирования Шенгенской зоны для того, чтобы она стала пространством безопасности.