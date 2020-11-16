Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет безопасности ООН, заявив, что он не вырабатывает полезные решения. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Grand Continent

Потоки беженцев из мусульманских стран захлестывают Европу. Во Франции всплеск исламского терроризма © REUTERS, Eric Gaillard

«Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений. Это влечет за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения», — сказал лидер Франции.

Он также отметил необходимость переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.

Ранее Макрон заявил о необходимости реформирования Шенгенской зоны для того, чтобы она стала пространством безопасности.