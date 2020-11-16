Лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии экс-премьер Майа Санду будет вести более антироссийскую политику. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, передает РИА Новости

Санду заявила о победе на выборах президента Молдавии © Facebook, Maia Sandu

«В целом, я думаю, что вся политика Молдавии как государства очень небольшого и очень зависимого будет перестраиваться на антироссийские рельсы. Может, не будет такого резкого, катастрофического сценария, как на Украине, но, думаю, что он будет весьма последовательным именно в этом направлении. Убежден, что это будет касаться и гуманитарной политики, и политики в области языка, и Приднестровья и проектов мирного урегулирования», — сказал Безпалько.

Он добавил, что претерпят изменения и экономические отношения с Россией, которые касаются «поставки углеводородов, возможно, режима для молдавских товаров или режима пребывания молдавских гостевых рабочих на территории России».

«Мало чего хорошего нам ожидать от Санду, но с другой стороны это хотя бы будет честная политика в отношении России, потому что, хоть мы и считали в определенные периоды наших отношений некоторых молдавских политиков пророссийскими, — ни к каким реальным результатам или прорывам в российско-молдавских отношениях эти политики не пришли по разным причинам. Их пророссийская позиция заключалась в получении льгот и преференций со стороны России в экономических аспектах», — отметил эксперт.

В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Граждане Молдавии выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Согласно предварительным данным ЦИК, после обработки 90% протоколов с избирательных участков лидирует Санду с 51,46%, Додон набирает 48,54%.