Футболист сборной Украины пожаловался на агрессивных болельщиков

«В очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. К счастью или к сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти. Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой», — написал Зинченко.
После этого футболист ограничил доступ к своему аккаунту в Instagram, который теперь доступен только подписчикам.
В субботу состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Германия — Украина. Встреча прошла в Лейпциге и завершилась победой немецкой команды со счетом 3:1.