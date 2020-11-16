Футболист сборной Украины пожаловался на агрессивных болельщиков

Полузащитник сборной Украины 23-летний Александр Зинченко 15 ноября в своем Instagram отреагировал на критику, которая обрушилась в его сторону после матча украинской команды с Германией

Зараженные коронавирусом футболисты приехали на Украину из Германии © СС0, pixabay.com

После этого футболист ограничил доступ к своему аккаунту в Instagram, который теперь доступен только подписчикам.

В субботу состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Германия — Украина. Встреча прошла в Лейпциге и завершилась победой немецкой команды со счетом 3:1.