Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября на своей странице в Facebook посоветовал военным вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос со «скулящими под стенами»

«Просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами. Горжусь вами», — написал Пашинян.

В ответ омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook назвал заявление Пашиняна очень опасным, призывающим к гражданской войне.

«Это заявление вдвойне опасно на фоне заявлений со стороны вооруженных лиц в военной форме, содержащих призывы к насилию и убийствам. Призываю всех проявить сдержанность, правоохранительные органы обязаны действовать в соответствии с законом. Необходимо предотвратить все попытки самосуда», — написал Татоян.

Пашинян сказал, что будет, если Армения возьмет и разорвет договор по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Вараг Сисерян заявил о намерении подать в отставку.

«После заявления Пашиняна я решил написать заявление об отставке, прекратить свое членство в правящей партии «Гражданский договор», — написал Сисерян.

Также о намерении сложить депутатские полномочия сообщила в Facebook депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян.

«С этого момента считаю бессмысленными свои полномочия. Прошу прощения за все ошибки», — отметила Абраамян.

На прошлой неделе Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договорились о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Меры вступили в силу в полночь 10 ноября. В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России. Согласно договоренностям России, Армении и Азербайджана, стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.

Азербайджан расценил соглашение как победу. В Ереване возмутились произошедшим и потребовали отставки руководства страны.