Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с больным Covid-19. Об этом 15 ноября сообщил журналист BBC Фергус Уолш в Twitter

По его данным, на днях Джонсон более получаса общался с депутатом Ли Андерсоном, у которого спустя некоторое время подтвердился коронавирус.

Boris Johnson will have to self-isolate for 14 days from the date of his last contact with an MP who has since tested positive https://t.co/Pa8rJpDXiq — Fergus Walsh (@BBCFergusWalsh) November 15, 2020

Джонсон назвал противников вакцинации сумасшедшими © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Он продолжит работать из своей резиденции на Даунинг-стрит.

Весной этого года британский премьер уже болел Covid-19. Тогда заболевание у него протекало тяжело, главу правительства даже госпитализировали в реанимационное отделение. После выздоровления у него родился сын, которого премьер назвал в честь медиков, спасших Джонсону жизнь.