По его данным, на днях Джонсон более получаса общался с депутатом Ли Андерсоном, у которого спустя некоторое время подтвердился коронавирус.
Boris Johnson will have to self-isolate for 14 days from the date of his last contact with an MP who has since tested positive https://t.co/Pa8rJpDXiq— Fergus Walsh (@BBCFergusWalsh) November 15, 2020
«Премьер-министр чувствует себя хорошо, у него нет симптомов Covid-19», — заявили в пресс-службе правительства Британии.
Он продолжит работать из своей резиденции на Даунинг-стрит.
Весной этого года британский премьер уже болел Covid-19. Тогда заболевание у него протекало тяжело, главу правительства даже госпитализировали в реанимационное отделение. После выздоровления у него родился сын, которого премьер назвал в честь медиков, спасших Джонсону жизнь.