Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который уехал в США на несколько месяцев, 15 ноября опубликовал в своем Facebook фотографию, где он стоит на фоне морского пейзажа Рехобот-Бич в штате Делавэр

Гончарук из США передал привет украинским коррупционерам © Facebook, Олексій Гончарук | Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

Пользователи обратили внимание на то, что экс-премьер располнел.

«Ох и накушал харизму!», «Алексей, тебя очень разнесло, занимайся спортом», «Похудейте, ибо не поместитесь в самолет, когда будете возвращаться в Украину», «Хорошего человека должно быть много», «Бургеры там вкусные», — написали они в комментариях к снимку.

Гончарук занимал пост премьер с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020. С конца сентября бывший премьер находится в США.