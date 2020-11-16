«Рехобот-Бич — именно здесь новоизбранный президент (США Джо Байден — ред.) провел первый уикенд в новом статусе», — подписал он снимок.
Пользователи обратили внимание на то, что экс-премьер располнел.
«Ох и накушал харизму!», «Алексей, тебя очень разнесло, занимайся спортом», «Похудейте, ибо не поместитесь в самолет, когда будете возвращаться в Украину», «Хорошего человека должно быть много», «Бургеры там вкусные», — написали они в комментариях к снимку.
Гончарук занимал пост премьер с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020. С конца сентября бывший премьер находится в США.