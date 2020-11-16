Заболевший коронавирусом министр здравоохранения Украины Максим Степанов позвонил врачу, чтобы тот дал ему советы по лечению. Соответствующее видео он опубликовал 15 ноября на своей странице в Facebook

Как Украина подошла к коллапсу системы здравоохранения © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Министру пришлось ждать ответа больше минуты. После чего он, не называя своего имени, рассказал врачу, что получил положительный тест на Covid-19 и хочет узнать, как ему лечить инфекцию.

Врач, которому позвонил Степанов, сообщил, что полноценное лечение проводит семейный врач, и попросил назвать симптомы болезни. Министр ответил, что у него нет кашля и боли в горле, а из симптомов только головная боль и температура 37,2-37,3 градуса. В итоге ему порекомендовали сбивать температуру, только если она выше 38. А от головной боли посоветовали принимать ибупрофен или парацетамол. Также нужно пить витамин С и Д, цинк и много теплой жидкости.

«В принципе все советы соответствуют нашему протоколу. Отвечают плюс-минус потому, что у нас записано при легком течении болезни. Не посоветовали мне принимать антибиотики. То, с чем мы боремся уже несколько месяцев», — подчеркнул Степанов.

На днях стало известно, что глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом.