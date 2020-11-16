Явка во втором туре выборов в органы местного самоуправления на Украине составила менее 24%, что значительно ниже, чем в первом туре 25 октября. Об этом 15 ноября заявила руководитель общественной организации «Гражданская сеть "Опора» Ольга Айвазовская в Facebook

Явка на местных выборах на Украине составила около 37% - ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В то же время, по словам Айвазовской, в 2015 году этот показатель во время повторного голосования достиг 34%.

25 октября на местных выборах на Украине явка составила 36,88%.

На Украине в воскресенье прошел второй тур выборов глав семи городов, в частности, Одессы, Сум, Херсона, Луцка (Волынская область), Краматорска, Каменец-Подольска (Хмельницкая область) и Украинки (Киевская область). Кроме того, в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тысяч в 16 областях повторно голосуют на выборах депутатов местных советов. Результаты должны быть обнародованы по 20 ноября включительно.

В ряде городов второй тур назначен на 22 и 29 ноября.

«Гражданская сеть "Опора» является украинской неправительственной структурой, которая с 2005 года занимается организацией общественного контроля на выборах различного уровня.