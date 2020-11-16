Кроме того, общественные настроения тоже сформировались в ту сторону, что эта государственность остается ценностью для значительной части граждан. И общество, и элиты задаются вопросом, ради чего они должны от этого отказаться.
«Тут уже надо задать вопрос России о том, каковы должны быть параметры этой сделки и насколько те же российские элиты готовы гарантировать эти параметры. Пока я не вижу взаимного стремления и со стороны России, и со стороны общества и элит этих стран слиться в одном государстве. Я и со стороны России не вижу готовности принять к себе эти элиты и пойти для этого на какие-то уступки», — сказал эксперт.
Именно поэтому сближения в составе одного государства не происходит, добавил Алексей Дзермант.
Полностью интервью можно прочитать здесь.