В постсоветских странах уже сформировались элиты, которые вкусили власть, находясь во главе суверенных государств. Променять этот статус на статус губернатора будет означать для них понижение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант

Дзермант объяснил, почему Лукашенко нервно реагирует на протесты © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

«Тут уже надо задать вопрос России о том, каковы должны быть параметры этой сделки и насколько те же российские элиты готовы гарантировать эти параметры. Пока я не вижу взаимного стремления и со стороны России, и со стороны общества и элит этих стран слиться в одном государстве. Я и со стороны России не вижу готовности принять к себе эти элиты и пойти для этого на какие-то уступки», — сказал эксперт.

Именно поэтому сближения в составе одного государства не происходит, добавил Алексей Дзермант.

Полностью интервью можно прочитать здесь.