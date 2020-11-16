Тем не менее то, что конфликт в Карабахе был в заметной степени решен через 26 лет после того, как он был заморожен, рождает надежды, считает политолог.
«Тем более что Азербайджан находился в худшем положении, в том плане, что по Карабаху существует формальный консенсус России и Запада — это территория, которая должна иметь право самоопределиться на референдуме при создании для этого референдума легитимных условий», — сказал собеседник издания.
Что касается Донбасса, то Минские соглашения такого не предусматривают, не говоря уже о позиции западных стран, которым в общем-то интересны только выборы в Донбассе, но никак не особый статус, добавил Алексей Попов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. После полутора месяцев ожесточенных боев ВС Азербайджана взяли под контроль большую часть спорных районов.
В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернулся миротворческий контингент РФ.