Повторить то, что происходило в Нагорном Карабахе, при нынешнем руководстве России невозможно, потому что к этому конфликту будет совсем другое отношение со стороны РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Алексей Попов

Западные СМИ: Настоящими победителями в Нагорном Карабахе в конечном счете являются Москва и Анкара © РИА Новости, Министерство обороны РФ

«Тем более что Азербайджан находился в худшем положении, в том плане, что по Карабаху существует формальный консенсус России и Запада — это территория, которая должна иметь право самоопределиться на референдуме при создании для этого референдума легитимных условий», — сказал собеседник издания.

Что касается Донбасса, то Минские соглашения такого не предусматривают, не говоря уже о позиции западных стран, которым в общем-то интересны только выборы в Донбассе, но никак не особый статус, добавил Алексей Попов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. После полутора месяцев ожесточенных боев ВС Азербайджана взяли под контроль большую часть спорных районов.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернулся миротворческий контингент РФ.