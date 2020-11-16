Сергей Тихановский, супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, стал оппозиционером, опасаясь того, что его уличат в финансовых махинациях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

«Наплевать и забыть»: Вассерман сказал, что Байден сделает с Минскими соглашениями © REUTERS, Jonathan Ernst

«Я подозреваю, что и в лидеры оппозиции он подался, когда пришел к выводу, что его финансовые дела скоро станут предметом уголовного разбирательства. Это довольно популярная во всем мире практика. Всякие воры довольно активно лезут в оппозиционеры, чтобы, когда их махинации вскроются, бить себя пяткой в грудь и кричать, что меня задержали за то, что я против режима», — сказал публицист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Оппозиционного блогера Сергея Тихановского задержали в Гродно 29 мая. Его обвинили в подготовке массовых беспорядков и разжигании вражды в отношении представителей правоохранительных органов.