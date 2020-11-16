По его словам, Тихановский «был лидером оппозиции до того, как проворовался».
«Я подозреваю, что и в лидеры оппозиции он подался, когда пришел к выводу, что его финансовые дела скоро станут предметом уголовного разбирательства. Это довольно популярная во всем мире практика. Всякие воры довольно активно лезут в оппозиционеры, чтобы, когда их махинации вскроются, бить себя пяткой в грудь и кричать, что меня задержали за то, что я против режима», — сказал публицист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Оппозиционного блогера Сергея Тихановского задержали в Гродно 29 мая. Его обвинили в подготовке массовых беспорядков и разжигании вражды в отношении представителей правоохранительных органов.