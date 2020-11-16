Россия не может запретить Белоруссии возить по железной дороге цистерны с нефтью, так как это обычный транзит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Дорогая нефть и дорогой доллар: как повлияет победа Байдена на украинскую экономику © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко встретился с представителями СМИ России, Украины, Молдавии, Казахстана.

В частности, Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.

«Лукашенко в данном случае лукавит. Нефтяной транзит, если Лукашенко будет закупать нефть в Казахстане, Россия не перекроет. Просто нефть из-за этого будет стоить дороже. Россия же ему платит за транзит. И он будет платить за транзит, нефть из-за этого будет стоить дороже, чем российская», — сказал политолог.

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В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.