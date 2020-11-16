«Это перспективное направление. Я предполагаю, что речь идет о сборе большого досье документов о преступлениях режима Лукашенко, которые лягут в основу большого трибунала. Я предполагаю, что этот трибунал неизбежно будет после ухода Лукашенко или даже когда он будет находиться у власти. Я не исключаю, что этот трибунал будет походить на Нюрнбергский процесс», — сказал Болкунец.
По его словам, существует большой массив документированных данных об убийствах, которые произошли в Белоруссии за годы правления Лукашенко, включая убийства известных политических деятелей в 1999–2000 годах. Сейчас эти дела будут дополнены информацией о нескольких убитых протестующих и массовых побоищах в отношении демонстрантов.
«Все это ляжет в основу большого уголовного процесса, который готовит оппозиция. Этот процесс может пройти и в Гааге, если для этого будут соответствующие основания», — добавил политолог.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.