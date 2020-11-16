Российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец 14 ноября в интервью изданию Украина.ру прокомментировал информацию о создании одним из лидеров белорусской оппозиции, соперницей Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светланой Тихановской Народного трибунала

Лукашенко опасен для Белоруссии — Болкунец © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его словам, существует большой массив документированных данных об убийствах, которые произошли в Белоруссии за годы правления Лукашенко, включая убийства известных политических деятелей в 1999–2000 годах. Сейчас эти дела будут дополнены информацией о нескольких убитых протестующих и массовых побоищах в отношении демонстрантов.

«Все это ляжет в основу большого уголовного процесса, который готовит оппозиция. Этот процесс может пройти и в Гааге, если для этого будут соответствующие основания», — добавил политолог.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.