Президент Белоруссии Александр Лукашенко рискует спровоцировать гражданскую войну в стране. Об этом 14 ноября сообщил российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко пытается запустить транзит власти - Болкунец © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Я имею в виду последние события, связанные с фактическим убийством молодого человека за его взгляды, а также угрозы Лукашенко в адрес медиков и студентов. Все эти подталкивания к фактическим убийствам звучат из его уст. Несколько недель назад он угрожал отрубать руки, приказывал милиции применять оружие при необходимости. Это создает колоссальные риски для начала полноценной гражданской войны. Эта гражданская война уже идет (хотя, слава Богу, пока не очень много жертв). Но то, что происходит, является следствием тех выборов, которые белорусское общество не признало», — объяснил Болкунец.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.