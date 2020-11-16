По его словам, само поведение демократов в ходе подсчета на выборах вполне однозначно указывает, что они прибегли к массовой фальсификации.
«Что касается поведения демократов после подведения итогов, если им таки повезет и они сумеют вывести к зданию Верховного суда агрессивную толпу, что судьи просто испугаются, то России в целом и Российской Федерации в частности ничего хорошего от демократов ждать не приходится», — утверждает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
По данным американских СМИ, победу на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября, одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.