Шансы Дональда Трампа доказать в суде фальсификацию выборов в США велики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Судьба Трампа и Байдена оказалась в руках малоизвестной женщины © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

«Что касается поведения демократов после подведения итогов, если им таки повезет и они сумеют вывести к зданию Верховного суда агрессивную толпу, что судьи просто испугаются, то России в целом и Российской Федерации в частности ничего хорошего от демократов ждать не приходится», — утверждает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По данным американских СМИ, победу на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября, одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.