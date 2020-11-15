Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что заразившись коронавирусом, он сможет взглянуть на ситуацию глазами пациента. Об этом глава Минздрава написал в своем Facebook 15 ноября

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13:00 15 ноября

«Болеть, как и кому угодно, мне не нравится, но во всем пытаюсь искать и позитив. И нашел его в этот раз. За все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами докторов. Теперь у меня есть возможность пройти эту ситуацию глазами пациента. Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент. На собственном опыте оценить пути пациента и протоколы лечения», — заявил министр.

Некоторые проблемы в украинском здравоохранении Степанов уже выявил. Не сумев онлайн подписать декларацию с семейным врачом. Решить эту проблему глава Минздрава пообещал уже на этой неделе.