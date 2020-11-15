«Лукашенко по-прежнему боится Тихановскую, потому и постоянно пытается её пнуть. Если бы он действительно был лидером страны, он бы никогда не допустил, чтобы его оппонент вынужден был уехать за рубеж. Настоящий лидер сделал бы все возможное, чтобы провести с ней встречу и обсудить вопросы дальнейшего развития государства. Но Лукашенко сделал из нее и других оппозиционеров своих врагов. Он не терпит конкуренции, он не терпит разных точек зрения», — объяснил Болкунец.
По его словам, Лукашенко пытается «пересидеть все эти протесты и остаться у власти».
«И я по-прежнему уверен, хоть он это и отрицает, что Лукашенко будет пытаться привести к власти членов своей семьи. Было множество примеров, когда Лукашенко врал и манипулировал общественным мнением», — добавил политолог.
В пятницу в интервью российским и зарубежным СМИ Лукашенко заявил, что «точно» не будет президентом Белоруссии еще двадцать лет, допустив, что и через пять лет уже не будет возглавлять государство.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.